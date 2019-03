Bohemian Rhapsody op plek 2 succesvolste films

Bohemian Rhapsody, die inmiddels bijna vijf maanden in de bioscopen draait, bracht tot nu toe 20,57 miljoen euro op. Spectre bleef in 2015 steken op 20,52 miljoen euro. De enige film die meer geld opbracht, is nog steeds Titanic uit 1998. De klassieker met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet was in 1998 goed voor bijna 3,5 miljoen bezoekers en een opbrengst van 25,8 miljoen euro.



De Queen-film is inmiddels gezien door 2,12 miljoen Nederlanders en draait nog steeds in meer dan 150 zalen. Om het succes van Bohemian Rhapsody te vieren, organiseert distributeur Fox op 13 maart door het hele land speciale singalong-voorstellingen van de film. Bezoekers kunnen dan naar hartenlust hun grootste Queen-favorieten meezingen in de bioscoopzaal.



Qua bezoekersaantallen blijven de best bezochte Nederlandse bioscoopfilms aller tijden voorlopig The Sound of Music (bijna 4 miljoen mensen in 1965), Irma la Douce (3,6 miljoen in 1965), Titanic (3,4 miljoen in 1998), Turks Fruit (3,3 miljoen in 1972) en Gone With The Wind (ruim 3 miljoen in 1939). De opbrengst van deze films viel echter onder meer lager uit omdat bioscoopkaartjes vroeger minder kostten.