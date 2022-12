Bohemian Rhapsody voor 19de keer op 1 in Top 2000, Coldplay stijgt naar plek 5

Vijf keer niet bovenaan

Queen staat dit jaar twee keer in de top 10. Love Of My Life, vorig jaar op twaalf, is te vinden op de tiende plek. Verder staan ook Billy Joel met Piano Man (4), Led Zeppelin met Stairway To Heaven (6), Pearl Jam met Black (7), Boudewijn de Groot met Avond (8) en Metallica met Nothing Else Matters (9) in de top 10.