Boksen met robotversie van Rico Verhoeven kan volgend jaar in Madame Tussauds

Het beeld met bewegend hoofd is het eerste robotbeeld van het museum. Robot-Rico zal niet kunnen praten, maar zijn hoofd kan naar de bezoekers toe bewegen. Zo wordt een staredown met de meervoudig wereldkampioen kickboksen mogelijk.



Het hoofd van Robot-Rico wordt gemaakt van siliconen en het lichaam zal bestaan uit glasvezel. De handen zullen hoogstwaarschijnlijk wel van was zijn. Het museum zet zich ervoor in om bezoekers een interactieve ervaring te bieden, zegt een woordvoerster van het museum. Zij laat weten dat naast het beeld van Rico een 'dummylijf' komt te staan, een soort zak in een driehoeksvorm waar de bezoeker tegenaan kan slaan en schoppen.



Bij iedere slag of stoot hoort de bezoeker de stem van Rico die aanmoedigt om harder te slaan. De plek waarop geslagen wordt op het dummylijf wordt met licht geprojecteerd op het robotbeeld van Rico. Zo kan er tegen Rico gekickbokst worden zonder dat het echte beeld kapot gaat.



Het beeld is naar verwachting in juli te zien in Madame Tussauds.