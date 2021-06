Bom barst in aflevering Help, mijn man is klusser!: ‘Ik vraag een echtscheiding aan’

De aflevering van Help, mijn man is klusser! van gisteravond heeft de nodige stof doen opwaaien. Niet alleen in het Hengelose klushuis, maar ook op sociale media. Man Erik krijgt zowel kritiek als bijval, na een uitzending met een opmerkelijke ommezwaai.

Quote Ik had laatst sneeuw op mijn rug toen ik van de badkamer naar de douche liep Brigit In de bewuste aflevering van het RTL-programma, die gisteravond 1,1 miljoen kijkers trok, gaan tv-presentator John Williams en zijn klusteam naar Hengelo, waar dochter Jennifer de hulp in heeft geroepen voor haar moeder Brigit. Die woont al negen jaar met haar huidige partner Erik in een huis dat niet af is.



„Hij is vaak de helpende hand voor anderen, ik denk dat het nu tijd wordt dat híj geholpen wordt”, aldus Jennifer. Maar die hulp wordt door stiefvader Erik niet zonder slag of stoot geaccepteerd.

Sneeuw lekt het huis in

Dat er flink wat moet gebeuren, wordt in de uitzending snel zichtbaar. De benedenverdieping is na negen jaar nog niet klaar, getuige het niet volledig betegelde toilet en de lampen waarvan de bedrading niet is weggewerkt. Maar met name de bovenverdieping is Brigit een doorn in het oog.

„Als het heel hard regent, is alles nat op de overloop.” De opnames zijn gemaakt in de winter, zo is te zien aan de sneeuw langs de wegen. Brigit: „Ik had laatst sneeuw op mijn rug toen ik van de badkamer naar de douche liep.”

John Williams mag binnenkomen

Brigit kan die problemen wel met Erik bespreken, maar er verandert niets. Hoe ze het heeft volgehouden, wil Williams van haar weten. „Op een gegeven moment reageer je gelaten.” En: „Ik wil hem niet te veel op de huid zitten. Want dan kan hij heel fel reageren. Dan heb ik zoiets van: laat maar weer.”

Ze heeft thuis wel eens geroepen dat ze ‘de hulp zou inschakelen van John Williams’. „Flik me dit nooit, zei hij dan. Nou, ik heb het gedaan.”

Verrassende reactie

Hoewel Brigit en dochter Jennifer verwachten dat Erik uit zijn plaat gaat bij het zien van de tv-presentator, gebeurt het omgekeerde. Als Erik de deur heeft opengedaan en Williams buiten in de kou van wal steekt, klinkt het: „Wil je niet binnenkomen?”

Als iedereen eenmaal binnen is, zegt Erik tegen Williams: „Ook ik zie dat er wat moet gebeuren.” En: „Natuurlijk heb ik wel eens uitspraken gedaan voor het geval jij op visite zou komen.” Maar bij die stoere praat blijft het.

De klussers mogen aan de slag. Althans, daar lijkt het op.

Bom barst

Maar in de eerste kamer gaat het al mis. De reden: klussers Marcel, Ruud en Ronald denken voor het opfleuren van een kamer aan een behangetje. Erik wil juist geen behangetje. „Weet je wat het is? Doei. Zoek het uit! Ik zet er een streep onder.”

Williams weet Erik tot bedaren te brengen. Maar na drie dagen, waarin de man des huizes nauwelijks heeft kunnen slapen, het koud heeft gehad en pijn heeft gekregen aan zijn handen (hij lijdt aan de ziekte van Dupuytren, lees het uitklapbare kader), barst de bom opnieuw. En ditmaal is de explosie feller van aard dan de eerste keer.

Erik: „Ik zal eerlijk zijn: ik zit erover te denken om de keet in de verkoop te doen en een echtscheiding aan te vragen. Ik had nooit akkoord moeten gaan met dit programma.”

Crisisoverleg

Een beduusde Williams neemt Erik vervolgens mee naar Theaterhotel Almelo, om in alle rust met hem te praten. Dan komt alles eruit: „Ik heb de knoll’n op”, klinkt het.

„Wat heb je? Je bent er klaar mee?”, vraagt Williams, niet helemaal bekend met Twents. „Ja”, zegt Erik



Brigit wordt er bij gehaald. „Ben je klaar met mij?”, wil ze weten. Erik blijkt over een klein hart te beschikken: „Nee, tuuwk nie.” Brigit kent hem bovendien al langer. „Dit heeft ie wel vaker geroepen. Ik wil niet van hem scheiden en hij ook niet van mij.”

De ruzie wordt bijgelegd. Erik vindt zelf dat hij wat overtrokken heeft gereageerd. „Ik moet leren tot tien te tellen.” En daar waar hij bij het eerste gesprek met de klussers de handdoek al dreigde te werpen, werkt hij nu volop mee met Marcel, Ruud en Ronald om zijn Hengelose huis af te krijgen. Met succes.

Na een roerige week is zowel hijzelf („Heren, bedankt! Jullie hebben geweldig werk geleverd!”) als zijn vrouw helemaal tevreden.

„Oh, mijn god, wat is dit mooi geworden. Dit is wat ik altijd al in gedachten had”, stamelt Brigit, zichtbaar vol ongeloof. En dan heeft ze hun slaapkamer nog niet eens gezien... „Dit gaat al mijn verwachtingen te boven. Dit is het begin van een nieuwe start om samen verder te gaan, 200 procent!”

