Bom barst in Help, mijn man is klusser: ‘Allemaal eruit!’

Met videoDe gemoederen in het programma Help, mijn man is klusser liepen maandagavond hoog op. 722.000 mensen zagen hoe Henk zélf hulp had ingeschakeld omdat hij samen met zijn vrouw Peggy in een bouwval leefde. Maar het werd John Williams en zijn team allesbehalve makkelijk gemaakt. ,,Allemaal eruit!” tierde Peggy toen het haar allemaal te veel werd.

Henk en Peggy woonden al jaren in een bouwval in Limburg. Er werd amper geklust. Niet omdat Henk het niet wilde, maar omdat hij het simpelweg niet kón. Hij was de wanhoop nabij en besloot daarom John Williams om hulp te vragen. ‘Mijn vrouw denkt dat ik een klusser ben. En na 5,5 jaar is er niks af. Het is koud. Het huwelijk gaat kapot zo. Ik heb echt je hulp nodig’, luidde zijn noodkreet.

Die oproep kon John Williams niet negeren. Hij reisde af naar het Limburgse Voerendaal en verraste daar zowel Henk als Peggy met zijn komst. Al snel werd duidelijk dat niet alleen de woning van het stel op instorten stond; ook hun relatie stond op klappen. Peggy was er zelfs zo klaar mee, dat ze stelde te willen scheiden als ze voor de winter niet in een warm huis zou zitten. Toch besloten de twee ervoor te gaan. ,,We zijn hier samen aan begonnen, maar het is gewoon te veel.”

Het klussen werd in gang gezet, maar al snel bleek Peggy spijt te hebben van haar keuze om deel te nemen aan het programma. ,,Ik wil nog naar mijn werk kunnen zonder me kapot te schamen. Ik doe niet mee”, kondigde ze aan. Williams stond perplex, maar wist haar uiteindelijk toch weer aan boord te krijgen. Ook zij zag in dat dit niet langer zo door kon gaan.

Relatie

Waar het klusteam onverminderd doorging, besloot Williams Henk en Peggy uit te nodigen voor een goed gesprek. De presentator was geschrokken van de uitspraken van Henk, die had laten doorschemeren erg ongelukkig te zijn in zijn relatie. Het kwam Peggy allemaal ter ore. ,,Dit is niet wie ik ben. Als hij me zo ziet, dan zullen we daar samen over moeten praten.”

Maar van uitpraten kwam het niet bepaald. ,,Ik word op een manier neergezet, daar zit ik helemaal niet op te wachten”, stak Peggy van wal. Henk deed een poging zijn verhaal uit te leggen, maar daar bleek Peggy niet gediend van te zijn. ,,Ik wil alleen maar van je horen dat je van me houdt en dat we samen, op een fatsoenlijke manier, die hut aanpakken. En dat we met elkaar praten en niet bekvechten”, probeerde Henk het nog een keer. Effect had het niet: Peggy deed haar zendertje af en maakte nogmaals duidelijk absoluut niet op deze manier te willen praten. Ook Williams drong niet tot haar door. ,,Ik heb niet om relatietherapie gevraagd”, klonk het.

Nadat beiden gekalmeerd waren, leken ze er weer voor te gaan. Henk had zelfs twijfels gekregen: moest hij eigenlijk niet voor zijn vrouw vechten, in plaats van voor zijn huis? Hij deed een stap terug en droeg de klussers op hun werkzaamheden even stil te leggen. Na vier uur gaf Henk ze de opdracht het weer op te pakken, maar daar moest Peggy niets meer van weten. ,,Allemaal eruit nou!” gilde ze. Henk ontplofte: ,,Nee, Peggy, nee! We gaan nu niet weer hetzelfde filmpje afspelen”, schreeuwde hij uit.

Hoe gefrustreerd Henk ook was: Peggy wilde écht niet meer meewerken aan het programma. En dus dropen de klussers en Williams af. Weken later keerde de presentator terug, in de hoop het huis toch nog af te mogen maken. Het stel bleek in rustiger vaarwater te zijn gekomen en stond er inderdaad voor open het project af te ronden.



Op de dag van de onthulling blikte het stel terug. Ja, het was een hobbelige rit geweest, maar Peggy had het toch niet willen missen. ,,Ik ben wel blij”, bekende ze aan Williams.

