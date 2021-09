Bom barst in reünie The Bachelor: Tony zoende met andere vrijgezelle dame

Het was de vraag die kijkers van The Bachelor de afgelopen weken in de ban hield: zou de relatie van Tony Junior en Julia ook overleven ná de show? Nee dus, zo blijkt uit de reünie-aflevering van het datingprogramma, waarin Tony het vuur aan de schenen werd gelegd door de andere vrijgezelle dames. ,,We hebben gezoend”, onthulde Maxime zelfs.

Tony voelde zich ‘een 16-jarig jochie dat voor de eerste keer verliefd was’ als hij in de ogen van Julia keek. Hij voelde kriebels, vlinders, werd verlegen en wilde alleen maar leuke dingen doen met haar. Julia had dat net zo: ze was smoorverliefd op Tony en beloofde hem plechtig dat hij haar kon vertrouwen. Dat kon niet meer stuk, moeten kijkers van The Bachelor gedacht hebben.

Lees ook Aan deze dame heeft Tony Junior zijn hart verloren in The Bachelor

Maar niets is minder waar. In de reünie-aflevering die vandaag op Videoland is verschenen, werden namelijk pijnlijke onthullingen gedaan. Op de belangrijkste vraag of Julia en hij nog een stel vormen, gaf Tony kort, maar krachtig antwoord: ,,We zijn niet meer samen. We hebben het vier of vijf weken heel leuk gehad. En daarna kwam ik op een punt dat ik in de war raakte. Ik wist even niet meer waar ik naar moest luisteren.” Volgens Tony hadden de twijfels vooral te maken met het feit dat hij niet wist of hij Julia nu daadwerkelijk leuk vond of dat het kwam omdat hij druk voelde omdat ‘Nederland’ dat wilde. ,,Ik merkte dat ik daardoor heel even vrij moest zijn.”



Gesprekken tussen de twee volgden, maar het liep uiteindelijk op niets uit. En ja, dat deed Tony pijn. ,,Het was eigenlijk niet wat ik wilde. Maar ik zat niet goed in mijn vel, had gewoon stress. En nu zit ik hier ineens naast Juul... en dat is lastig. Ik wil haar gewoon een knuffel geven ofzo, maar ik weet niet wat de status nu is.”



Volledig scherm De vrijgezelle dames uit The Bachelor. © Videoland

Gezoend

Voor Julia kwamen de woorden van Tony destijds als donderslag bij heldere hemel, legde ze aan presentator Rick Brandsteder uit. Toch besloot ze Tony de ruimte geven om alles te laten landen en om weer tot zichzelf te komen. In de hoop dat ze elkaar weer terug zouden vinden. Maar ook dat bleek uiteindelijk niet te werken: Tony kreeg het benauwd van het idee om een relatie te hebben en krabbelde terug. ,,Uiteindelijk moest ik het in mijn hoofd oplossen. En toen ben ik eerlijk geweest...”

Dát was het moment waarop een aantal meiden in de lach schoot. ,,Hij is niet eerlijk geweest. Hij heeft gelogen tegen Juul en mij. Je hield ons toch allebei tegelijkertijd aan het lijntje?”, sneerde Maxime plotseling. Haar uitspraken brachten Tony zichtbaar van zijn stuk. Volgens de dj was Julia op de hoogte van het weerzien met Maxime, maar zij vertelde dat hij had beweerd dat het een onschuldig afspraakje was. Maxime daarentegen had dat heel anders ervaren: ,,We hebben gezoend!”, onthulde ze.



Quote Je hield ons toch allebei tegelijker­tijd aan het lijntje? Maxime

Weer werd Tony van zijn stuk gebracht. Hij draaide wat om de hete brij heen en stelde vervolgens: ,,We wisten allebei wel... we zijn niet samen, snap je? En ik wilde jou niet te veel pijn doen.” Het verhaal zat volgens Maxime echter heel anders in elkaar. Tony had haar na Kroatië benaderd en er volgden twee afspraakjes, waarbij er dus ook gezoend was. Een van de dames vroeg of er ook sprake van seks was geweest. ,,Dit antwoord ga ik niet bevragen”, grapte Tony op die directe vraag. Ook vanuit Maxime werd niet helemaal duidelijk of ze het bed hadden gedeeld: zij stak twee duimen op en rolde wat met haar ogen.



De dj kon het bovendien niet waarderen dat hij 'werd neergezet alsof hij iets verkeerd had gedaan’. En volgens hem zaten er ook absoluut geen kwade bedoelingen bij. Dat hij Julia pijn had gedaan, vond hij moeilijk. ,,Tuurlijk heb ik spijt. Maar ik kan mezelf nu wel heel de tijd gaan verdedigen, dat ik het ook vreselijk vond en zwaar had. Ik heb misschien een keuze gemaakt, maar ik wilde iets uitzoeken”, luidde zijn verklaring.



Of Julia haar deur nog op een kiertje had staan voor Tony, werd pijnlijk duidelijk: zij zat snikkend op de bank en wees het aanbod van Tony om haar vast te pakken af.

Volledig scherm Julia kan haar tranen niet bedwingen in The Bachelor. © Videoland

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: