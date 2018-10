Bon Jovi naar Goffertpark, Kensington ‘speciale gast’

Het Goffertpark is geen onbekend terrein voor Jon Bon Jovi en co. Dertien jaar geleden stond de band ook al eens in het Nijmeegse park. In 2006 stond het concert in het teken van de negende plaat van Bon Jovi, Have A Nice Day. Dit keer gaan de rockers de wereld over met hun dertiende plaat, This House Is Not For Sale, dat in november 2016 verscheen. Bon Jovi trekt sinds begin vorig jaar de wereld over met de This House Is Not For Sale Show, na de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika zijn Japan en Australië dit najaar aan de beurt.