Bon Jovi volgde nooit de mode

Een bijzondere tussenstop in het drukke toerschema van Jon Bon Jovi is Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s. Daar treedt de Amerikaanse rockheld twee keer op aan boord van een cruiseschip, gevuld met 2200 fans. Het is tevens een van de spaarzame momenten waarop hij de tijd neemt om in te gaan op zijn loopbaan.



Hoewel de rocklegende, bekend van klassieke rockhits als You Give Love A Bad Name, Livin’ On A Prayer, Bed Of Roses en It’s My Life uitermate goed geconserveerd is en voor veel vrouwen nog een sekssymbool van de buitencategorie, houdt het ouder worden hem flink bezig. ,,Ik raak nog steeds opgewonden van toeren en live optreden, maar op mijn leeftijd is het wel zaak om te doseren’’, zegt hij. ,,Ik ben hartstikke gezond, heb geen lichamelijke ongemakken , maar ben ook geen 20 meer. Ik pak dan ook regelmatig mijn rust tijdens de enorme tournee van dit jaar.”