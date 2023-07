Bonje met de buren komt terug bij SBS 6, Natasja Froger en Dennis van der Geest presenteren

Roelof Hemmen wil dolgraag door als sidekick bij talkshow: ‘Ik vond het fantas­tisch’

Roelof Hemmen (60) wil ‘dolgraag door’ in een rol als sidekick op televisie in een talkshow. Dat zegt de voormalige nieuwslezer van RTL 4 in een reactie op het vertrek van Eva Jinek bij de commerciële zender. Hemmen was sinds het einde van de zomer van 2022 de vaste sidekick van Jinek in haar late avondshow.