Bontfoto Famke Louise blijkt publiciteitsstunt voor Videoland-serie

,,Nadat ik werd uitgeroepen als Dom Bontje, wilde ik met mijn eigen ogen zien hoe het eraan toegaat in de bontindustrie”, zegt Famke Louise, die dus ook geen eigen kledinglijn begint. ,,Ik had hier destijds totaal geen besef van. Met deze documentaire hoop ik dat andere mensen ook wakker worden en geen bont meer dragen. Het was nodig om het opzetten van een kledinglijn als dekmantel te gebruiken en hiermee toegang te krijgen tot de bontmarkten en -boerderijen in China.”

De 21-jarige zangeres raakte gisteren in opspraak nadat ze via Instagram een foto heeft gedeeld waarop ze naast stapels bontjassen te zien is. Famke vroeg zich in de update, die enkele minuten op haar account te zien was, af welk bontje haar het beste zou passen. Op de foto is te zien hoe ze op een buitenlandse markt langs honderden bontjassen wandelt, die op de straat liggen.



In de korte tijd dat haar bontfoto online stond, kon Famke (toen nog 954.000 Instagramvolgers, inmiddels nog 952.000) rekenen op een stroom aan negatieve reacties. Haar volgers zeggen het beeld walgelijk te vinden. Velen zeggen niet langer fan van haar te willen zijn. Vanavond deed ze daar nog een schepje bovenop met een kiekje samen met haar beveiligers onderweg naar de lancering van haar kledinglijn. ‘Dit is je favoriete bont girl’, schreef ze bij de foto.