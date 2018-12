Boodschap mooier dan de lach bij de Roast of Johnny: ‘Doe iets of matig je toon’

Natuurlijk wist Johnny de Mol (39) waar de roasters het over zouden gaan hebben. Het ‘zoontje van’, zijn vele exen, zijn programma’s met kinderen met Syndroom van Down. ,,En mijn zang- en acteercarrière tussen aanhalingstekens, mijn obesitas en mijn flaporen, ze hebben het vanavond allemaal ingetikt”, grijnst Johnny de Mol als de stofwolken zijn opgetrokken.



De televisiemaker heeft net zijn vrouw Anouk omhelsd, wist het zweet van zijn gezicht en pakt een biertje voordat hij van camera tot camera gaat. Nee, schudt hij het hoofd, hij hoefde zijn Anouk vooraf niet in te lichten van al wat ging komen. ,,Niet nodig. Ze kent me door en door. Dat is ook waarom het zo goed gaat tussen ons. Zelf zat ik af en toe met samengeknepen billen, maar achteraf niet nodig. Bovendien heb ik een dikke huid.”



Na Gordon en Giel Beelen is Johnny de Mol dus aan de beurt op het jaarlijkse roastfeestje van Comedy Central. De insteek is briljant bedacht: Johnny gaat op voor Jezus, de zoon van God: in dit geval de almachtige John de Mol. ,,De man met de lange tentakels’’, glimlacht Peter Pannekoek, de opper-roaster. Alleen dáárom is het al interessant: wie gaat het verst? De cabaretier dus by far – de hardste van allemaal die los gaat op Johnny en vooral de familie De Mol. ,,Terwijl jij vluchtelingen redt van verdrinken, verzuipen andere mensen in de wurgcontracten van je vader’’, sneert Pannekoek erop los. ,,Dat ik nu uit de school klap, betekent einde carrière. Dit is mijn laatste roast, want John de Mol –God hebbe zijn ziel, want hij heeft er geen- gaat er nu voor zorgen dat ik nergens meer aan de bak kom.’’