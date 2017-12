'Boos directeurtje' verrast Voetbal Inside-mannen als Sint

Tijdens Voetbal Inside begint plots Sinterklaasmuziek te spelen. De mannen worden compleet verrast door wie er dan binnen komt lopen. Het is zenderbaas Marco Louwerens, volledig in Sint-kostuum. ,,Ben ik hier bij de Ziggo van Rondo? Ah dit is Voetbal Inside, wat een ontzettend lelijk publiek", merkt hij op.



,,Laat ik eerst zeggen dat ik niet van dit soort sketches hou", oordeelt Johan Derksen. Maar als Sint Louwerens een paar opmerkingen maakt over zijn leeftijd moet hij toch bekennen: ,,Sinterklaas is inderdaad leuker in het echt."



Derksen en Louwerens lagen eerder dit jaar flink met elkaar in de clinch. De besnorde analyticus fileerde het zenderbeleid van RTL 4. Dat deed de zenderbaas ertoe besluiten om 's nachts, volgens Derksen met flink wat drank op, een boze mail te schrijven. Die ruzie werd uiteindelijk uitgepraat en toen presentator Wilfred Genee genomineerd werd voor de Zilveren Televizierster, kwam de zenderbaas persoonlijk een bloemetje brengen in de uitzending.