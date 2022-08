Boos komt met tweede aflevering: dit weten we tot nu toe over de Voice-misstanden

Ruim een halfjaar na de spraakmakende aflevering van Boos over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland volgt vanmiddag een nieuwe uitzending over de talentenjacht van John de Mol. Vijf vragen over het Voice -onderzoek en de nieuwe uitzending.

Hoe verloopt het strafrechtelijk onderzoek naar The Voice?

Eind april maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten naar vier personen rond de beroemde talentenjacht The Voice of Holland. Het OM noemde geen namen, maar bekend is dat het gaat om bandleider Jeroen Rietbergen, oud-coaches Ali B en Marco Borsato en Voice-regisseur Martijn N. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, aanranding of onzedelijke betasting van oud-kandidaten en andere betrokkenen bij de talentenjacht.

Tegen Ali B liggen de zwaarste aangiftes: twee van verkrachting en een van aanranding. Een van deze aangiftes staat los van The Voice. Tegen regisseur Martijn N. (twee keer) en Jeroen Rietbergen (één keer) liggen aangiftes van aanranding. Tegen Marco Borsato ligt één aangifte van onzedelijke betastingen van een dochter van een vrouw, die hem assisteerde op fanclubdagen. Die zaak staat los van The Voice. Borsato deed als enige verdachte een tegenaangifte van smaad en laster.

Naast de in totaal zeven à acht aangiftes liggen er enige tientallen meldingen en getuigenissen over de genoemde vier personen van ongepast gedrag en ‘mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Nog altijd is niet bekend of iemand voor de rechter moet verschijnen.

The Voice of Holland ging in januari ten onder na een uitzending van YouTube-programma Boos. Daarin bracht presentator Tim Hofman aan het licht dat er tal van gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvonden bij de beroemde talentenjacht, die meteen werd stopgezet door RTL.

Waar zijn de verdachten nu?

Nadat bandleider Jeroen Rietbergen zijn overschrijdende gedrag toegaf, bood hij onmiddellijk zijn ontslag aan en vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij in therapie zou zijn gegaan. Linda de Mol en hij gingen uit elkaar. Oud-coach Marco Borsato en regisseur Martijn N. verdwenen in de luwte. Ali B vertrok tijdelijk naar Dubai en post af en toe een bericht op sociale media, waaronder een statement waarin hij alle beschuldigingen ontkent.

Wat kunnen we van de tweede Boos-aflevering verwachten?

Uit nieuwe informatie, die de redactie van Boos verzamelde, zou blijken dat John de Mol op de hoogte was meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend rond de talentenjacht. In de eerste aflevering van Boos zei de topman van Talpa echter dat hij op de hoogte was van één melding uit 2019. Deze ging over bandleider en zijn ex-zwager Jeroen Rietbergen. Al langere tijd gaan er verhalen rond dat De Mol al eerder op de hoogte moest zijn geweest van misstanden. Op deze site verscheen een interview met advocaat Sébas Diekstra, die een vrouw bijstaat die werkte bij de productie van het programma. De vrouw zou al in 2018 melding hebben gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland.

Wordt John de Mol geïnterviewd in die tweede aflevering?

Nee. Anders dan bij de eerste uitzending zal er geen interview met John de Mol in de aflevering van Boos zitten. In een statement, dat Talpa gisteren naar buiten bracht, zegt De Mol ‘verbijsterd’ te zijn over de beschuldigingen. Hij zou beslist niet op de hoogte zijn geweest van meerdere misstanden. Ook Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa Network, werpt de beschuldigingen ver van zich. Op NPO Radio 1 zei Römer vanochtend vraagtekens te hebben bij de bron die Tim Hofman in zijn nieuwe uitzending zal opvoeren. Hier zal een ‘stiekem opgenomen’ gesprek te horen zijn tussen een anoniem persoon en een vertrouwenspersoon van ITV (voorheen Talpa). Volgens Römer, die de transcriptie kreeg opgestuurd, was dit een ‘warrig gesprek’. De eerste BOOS-uitzending was volgens de Talpabaas bovendien ‘onthullend’ en legde een ‘verschrikkelijke situatie’ bloot. Dat zou vanmiddag niet het geval zijn. ,,Er worden geen nieuwe daders en slachtoffers onthuld. Het gaat hier over de vraag: heeft John de Mol naar waarheid die vraag beantwoord. Dat is een klein dingetje. Het antwoord is heel simpel: ja, dat heeft hij gedaan.”

Waar kunnen we vanmiddag de uitzending bekijken?

De aflevering verschijnt om 16.00 uur op het YouTube-kanaal van Boos.

