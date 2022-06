Het BNNVara-programma Boos van Tim Hofman heeft als eerste onlineprogramma ooit de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf gewonnen, voor de aflevering over wantoestanden bij The Voice of Holland . Daarmee verslaat de YouTube-show de twee andere genomineerden, de dramaserie Het jaar van Fortuyn en de docu Mijn vader de gelukszoeker van Nadia Moussaid.

,,Met gepaste nederigheid nemen we deze prijs in ontvangst’’, zeggen de makers in een eerste reactie. ,,We danken de jury voor de waardering. En namens de mensen die in onze uitzending spraken: dank als je wilde luisteren.’’

De veelbesproken Boos-aflevering This is The Voice verscheen eind januari en werd sindsdien meer dan 10,6 miljoen keer bekeken. De makers deden maandenlang onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de RTL 4-talentenjacht, waarvan alle varianten vanwege de aantijgingen van de buis verdwenen. In de show werden coaches Marco Borsato en Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. beticht van wangedrag.

De aflevering wordt gezien als de start van een Metoo-golf in Nederland, waarbij meerdere vermeende slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door bekende mensen naar buiten traden of aangifte deden. Onderzoek van deze site liet zien dat het probleem veel groter is dan alleen The Voice.

‘Kolossale impact’

Zelden had een programma ‘zo’n kolossale impact’, aldus de jury, die bestaat uit tv-critici en mediajournalisten. ‘Terwijl de showbizzprogramma’s zich bogen over de implicaties voor de sterrenlevens, werden in vrijwel ieder gezin, in iedere schoolklas en op iedere werkplek gesprekken gevoerd over machtsmisbruik en seksuele intimidatie’, leest het juryrapport.

Het was de eerste keer dat een onlineprogramma werd genomineerd voor de jaarlijkse tv-prijs. ‘Er komt een eind aan de kritiek dat bij online snelheid vaak ten koste gaat van diepgang. Het team van Hofman heeft laten zien dat een onbevangen bevragen van de macht, diepgaande journalistiek en een nadrukkelijke keuze voor het perspectief van het slachtoffer samen tot een groots resultaat kunnen leiden.’

Oeuvreprijs voor Paul Witteman

De Zilveren Nipkowschijf wordt uitgereikt aan het beste tv-programma (of de beste tv-maker) dat tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 is uitgezonden. Vorig jaar ging de prijs naar Nieuwsuur. Naast de ‘gewone’ Zilveren Nipkowschijf is ook de Ere Zilveren Nipkowschijf uitgereikt. Die ging naar Paul Witteman, voor zijn hele oeuvre. Verder is er een eervolle vermelding voor de makers van het Eurovisie Songfestival 2021, dat toen in Rotterdam plaatsvond.

De Zilveren Reissmicrofoon, de prijs voor de beste prestaties op radiogebied, is gewonnen door Bureau Buitenland, het NPO Radio 1-programma van Tim de Wit en Sophie Derkzen. Hans Hogendoorn (74), volgens de jury de ‘stem der stemmen’, kreeg de Zilveren Ere-Reissmicrofoon. Als ‘stem’ van NPO Radio 1 was Hogendoorn ruim vier decennia te horen in spotjes en aankondigingen van de nieuwszender. De presentator is nog steeds de stem van het programma Met het oog op morgen.

