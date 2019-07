Bossanova-pionier João Gilberto (88) overleden

Dit zijn de koppels die Love Island kunnen winnen en hun winstkan­sen

6 juli De datingshow Love Island beleeft dit weekend zijn hoogtepunt. Morgen wordt duidelijk welk koppel er met 25.000 euro naar huis gaat. Het programma bleek vooral online een schot in de roos en er is nu al een vervolgserie aangekondigd. Vandaag zetten we de vier koppels op een rij die kans maken op de prijs en beoordelen we hun winstkansen.