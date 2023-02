Bouke & The ElvisMatters Band geven volgend jaar soloshow in Ziggo Dome

Bouke overrompelt jury en publiek en wint Battle of the bands: ‘Elvis is back in the building’

Met de winst werden Bouke & the ElvisMatters Band de headliner van drie uitverkochte concerten in de Ziggo Dome, die aanstaande april plaatsvinden. Leadzanger Bouke Scholten won eerder al de tv-programma’s Waar is Elvis? in 2009, The Winner Takes It All in 2014 en in 2019 All Together Now.