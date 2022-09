Boulevard is terug bij af, ook al roepen ze dat ze spijt hebben van het negeren van de Humberto-rel

Filmregis­seur Just Jaeckin (Emmanuelle) overleden

De Franse regisseur Just Jaeckin is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Cult Epics, het bedrijf dat diverse films van hem op dvd uitbracht, vandaag namens de familie laten weten. De cineast was vooral bekend door de film Emmanuelle uit 1974.

