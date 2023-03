Boulevard laat seksuoloog Dave Roelvink praten over Lentekriebels-ophef, een schande

update Bestuur meldpunt Mores vertrekt: ‘Imago aangetast’

Het bestuur van meldpunt Mores, voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, vertrekt. Dat is besloten omdat het bestuur ‘zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast’, zo laat voorzitter Amber de Vente woensdag in een verklaring weten.