Bouw theater voor Britse Soldaat van Oranje stilgelegd vanwege coronacrisis

Gisteravond had een chique perspresentatie van Soldier of Orange, over Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema, moeten plaatsvinden in de Churchill War Rooms bij Westminster Abbey. ,,Maar corona, corona en nog eens corona”, vertelt Fred Boot. ,,Wij stonden op het punt dat theater (in de buurt van de Londen City luchthaven, red.) te gaan bouwen in de hoop het in december af te hebben, maar moesten op de pauzeknop drukken. Het was zowel maatschappelijk als economisch onverantwoord dat soort investeringen te doen. En we hebben de financiële middelen zelf hard nodig om onze eigen mensen te kunnen doorbetalen.”