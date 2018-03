Boyband *NSYNC krijgt eindelijk ster op Hollywood Walk of Fame

Dat ook *NSYNC een ster krijgt, is geen verrassing. Lance Bass is al maandenlang aan het twitteren over de vereeuwiging van de boyband, bekend van hits als Tearin' Up My Heart, Bye Bye Bye en It's Gonna Be Me. Vorig jaar maakte Lance al een einde aan geruchten dat de ster op de Walk of Fame aanleiding zou zijn voor een reünie van *NSYNC. ,,Als mensen het een reünie willen noemen, prima, maar wij hebben geen plannen om nieuwe muziek uit te brengen of te gaat toeren", twitterde Lance vorig jaar februari.