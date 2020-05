Boyzone en Westlife brengen oude hit samen opnieuw uit

Onder de naam Boyzlife heeft Boyzone-zanger Keith Duffy het nummer samen met Westlife-zanger Brian McFadden opgenomen. ,,Het was een fantastische ervaring om het nummer weer op te nemen, zeker met het orkest erbij”, vertelt Duffy aan PA Media. No Matter What was de enige nummer 1-hit die Boyzone scoorde in Nederland, zowel in de Top 40 als de Single Top 100.