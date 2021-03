Nederlandse songfestivalacts organiseren livestreamconcert

De Troubadour, Arcade, Waterloo en Euphoria komen tijdens We Love Songfestival allemaal langs. Het concert is via een livestream thuis te volgen. Kijkers kunnen - naast meezingen en meedansen - ook de We Love Songfestival Quiz meespelen.

,,Optreden voor songfestivalfans is met niets te vergelijken”, zegt Marlayne Sahupala, die Nederland in 1999 met One Good Reason vertegenwoordigde. ,,We willen dolgraag dat de songfestivalfans dit jaar diezelfde bijzondere heerlijke, maar ook hysterische sfeer thuis beleven.”

Met het concert wordt ook aandacht gevraagd voor Habitat for Humanity, een goed doel dat huizen bouwt voor en mét mensen in ontwikkelingslanden. ,,Als ambassadeur van Habitat for Humanity heb ik van dichtbij kunnen zien wat het bouwen van een huis kan betekenen voor een gezin, een familie of zelfs voor een heel dorp”, aldus Buddy Vedder. ,,Ik ben trots en blij dat ik samen met al deze artiesten op deze manier een steentje kan bijdragen.”