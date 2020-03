Tweede seizoen Mocro Maffia stelt ook met opgefriste cast niet teleur

Monica Geuze ontmoette nieuwe vriend op da­ting-app voor succesvol­le mensen

11:58 Vlogster Monica Geuze toont in de eerste aflevering van de Videoland-serie Like Monica haar nieuwe liefde. Na haar breuk met voetballer Lars Veldwijk, met wie ze dochtertje Zara-Lizzy kreeg, is ze weer aan het daten geslagen. Via een speciale dating-app voor zogenoemde rich, successful and famous mensen ontmoette ze Robbert.