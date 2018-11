Brabantse dj eindelijk onder het mes na mislukte stagedive

Het is voor Léon Hoeks (43) na al die jaren een koud kunstje. Handen de lucht in, de aanloop over het podium en dan: vliegen. De stagedive vormt zo de spetterende finale van elke goede show van het dj-collectief Shadowlands Terrorists. Maar tijdens het hardcore-feest Resonate in Rosmalen gaat het vorige week zaterdag mis.

De Berghemse dj, beter bekend onder de alias, JDA, wordt tijdens zijn aanloop afgeleid door iets op het podium. Hij mindert daarom vaart en komt met zijn duik minder ver dan gepland. Die eindigt niet op de uitgestoken handen van de menigte, maar op het dranghek ervoor.

Stekende pijn

De schade: zes gebroken ribben, een klaplong én een been dat op twee plaatsen gebroken is. Hoeks voelt direct een stekende pijn in zijn rechterzij, maar denkt in eerste instantie nog dat het meevalt. Even langs de EHBO, misschien een nachtje ziekenhuis en weer het podium op.



In de ambulance wordt hij echter al uit de droom geholpen. Vanwege de klaplong gaat hij direct naar de intensive care. Pas nu, na anderhalve week wachten, is de long sterk genoeg voor de narcose. Morgenmiddag wordt hij daarom in het JBZ geopereerd aan zijn been.



,,Op de foto zie je dat allebei de botten in mijn onderbeen dwars doormidden zijn”, zegt Hoeks vanuit zijn ziekenhuisbed. ,,Met gips houden ze het nu nog op zijn plaats, maar om het goed te laten herstellen moet er een pin doorheen. Ik ben blij dat dat eindelijk kan gebeuren.”

170.000 views

Tal van bezoekers filmen de noodlanding van Hoeks met hun telefoon. De beelden die zij maken gaan snel het internet over. Nog op dezelfde avond verschijnt er een filmpje op Dumpert, dat inmiddels ruim 170.000 keer is bekeken. Ook op andere kanalen zien tienduizenden mensen de mislukte stagedive. Het is nou niet de manier waarop je als artiest viral hoopt te gaan.

Toch kan Hoeks er wel mee lachen. ,,Gelukkig zijn het de beelden uit het publiek die nu door iedereen worden bekeken”, zegt hij. ,,Daarop zie je de klap niet zo goed. Ik heb ook een filmpje gezien vanaf het podium, dat ziet er minder fris uit. Die heb ik online nog niet teruggezien. Gelukkig maar.”