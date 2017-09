Brace: Soundos' schuld dat ik mijn achillespees scheur

,,Het is al een tijdje geleden opgenomen, dus ik heb al kunnen herstellen." De smak die Brace tijdens een van de Robinson-proeven maakte, was gisterenavond te zien bij RTL 5. ,,Ik vind het zielig", zei Brace over de beelden. ,,Ik heb mezelf nog nooit zo horen schreeuwen. Ik wou zo graag winnen en dan val je. Daar word je niet zo gelukkig van."



De gescheurde achillespees betekende het einde van de overlevingsstrijd van Brace. Hij moest het onbewoonde eiland gedwongen verlaten. Terugblikkend legt de zanger de schuld bij Soundos El Ahmadi, met wie Brace aan een twee meter hoge muur hing. Het lukte Soundos niet te blijven hangen, waarna zij en Brace besloten naar beneden te springen. ,,Maar nog voordat ik bij 'twee' was, sprong ze al naar beneden. Het is zeker haar schuld dat ik ben gevallen."



Als Brace de expeditie niet vanwege zijn blessure had moeten verlaten, had hij gewonnen zegt hij. Toch vond de zanger het ook fijn om even vrij te zijn. ,,Ik ben bijna een maand thuis gebleven, ik vond het heerlijk", lachte Brace. ,,Ik heb mijn vrouw voor me laten zorgen en de kleine naar de koelkast gestuurd."