'Brad Pitt mag kerst vieren met jongste kinderen zonder toezicht'

Tori Spelling: ik was erg onzeker tijdens Beverly Hills 90210

7:15 Hoewel ze van de buitenkant het perfecte leventje leek te leiden als dochter van een miljardair en een van de sterren was uit de populaire jaren '90 serie Beverly Hills 90210, voelde Tori Spelling (46) zich in die periode helemaal niet zo gelukkig. Sterker nog, de actrice was enorm onzeker en 'voelde zich nooit mooi genoeg'. Dit laat Tori weten in een openhartige Instagram-post.