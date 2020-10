Brad Pitt schakelt 21 getuigen in voor scheidingszaak Angelina Jolie

De (v)echtscheiding tussen Angelina Jolie (45) en Brad Pitt (56) is op een onvervalste oorlog uitgedraaid. De hele procedure duurt nu al vier jaar en alle nieuwe ontwikkelingen lijken de afloop niet te bespoedigen. Zo roept Brad Pitt maar liefst 21 getuigen op - drie keer zoveel als zijn ex-vrouw -, die het onfraaie beeld dat de acteur schetst van Angelina moeten sterken. Brad hoopt zo op een gelijkwaardige verdeling van de voogdij over hun kinderen. Op 21 oktober wordt de uitspraak verwacht.

De gemoederen tussen Angelina Jolie en Brad Pitt laaien weer op in de (virtuele) rechtbank. Vorige week ging hun zaak van start, het voormalige koppel woonde via een videoverbinding de procedure bij. Het werd de rechter meteen duidelijk dat Brad Pitt het spel hard speelt: hij wil een 50/50-regelingen over de voogdij afdwingen, en schakelt niet minder dan 21 getuigen in om die uitkomst te bekomen. Dat blijkt uit openbare documenten in de zaak die verder achter gesloten deuren wordt afgehandeld, schrijven Amerikaanse media.

Het gaat om een klein leger aan persoonlijke assistenten (van hem en haar), collega’s uit de jaren 90 - onder wie Jolie's Girl, Interrupted-collega Jillian Armenante - bodyguards en persoonlijke contacten. Ook worden verschillende (kinder)psychologen opgeroepen om hun zegje te doen over de situatie van de kinderen. Op de waslijst aan getuigen staan onder meer een neuropsycholoog, een scheidingspsycholoog, een onderwijsexpert, een specialist rond huiselijk geweld, een professor klinische psychologie en een specialist in ‘vergevingstherapie’.

Angelina pakt het op haar beurt anders aan: zij kiest er opvallend genoeg voor om zelf te getuigen én wil ook dat Brad dat doet. Al rekent Jolie ook op de hulp van een neuropsycholoog én de beroemde psycholoog Stan Katz, haar overige twee getuigen zijn op dit moment nog niet bekend.

Volledig scherm Hoewel de communicatie tussen Brad Pitt en Angelina Jolie een tijd lang beter leek te gaan, staan de twee weer op voet van oorlog met elkaar. De reden daarvan zou het voogdijschap van hun zes kinderen zijn. © EPA

“Monsterproces”

Volgens de advocaten van beide teams lijkt niemand van plan te zijn om in te binden: Angelina wil dat zij het volledige voogdij krijgt, ondanks de wensen van haar ex-man. De actrice zou op zoek zijn naar de vrijheid om de hele wereld rond te kunnen reizen met haar kroost, zonder dat daar steeds de toestemming van Pitt voor nodig is. ,,Toch zou ze de kinderen niet belemmeren om hun vader vaak te bezoeken”, aldus haar verdediging. ,,Op voorwaarde dat dit hun schoolwerk niet in de weg zal staan.”

,,Ik ging uit elkaar voor het welzijn van mijn kroost. Het was de juiste beslissing. Ik zou heel graag in het buitenland willen wonen en zal dat doen zodra mijn kinderen 18 zijn”, gaf Angelina vorig jaar nog toe tijdens een zeldzame uitlating over haar scheiding. ,,Maar op dit moment moet ik mijn basis vinden in de omgeving waar hun vader wil wonen.”

Angelina vroeg in 2016 de scheiding aan na een huwelijk van twee jaar. Ze waren toen wel al twaalf jaar samen. Samen hebben ze zes kinderen, waarvan de oudste drie zijn geadopteerd. Angelina en Brad zijn nog niet officieel gescheiden, maar werden vorig jaar wel door de rechter officieel single verklaard.