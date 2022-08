Brad Pitt schikt voor miljoenen met huiseigenaren in New Orleans

Een stichting van Brad Pitt heeft een schikking van 20,5 miljoen dollar (ruim 20 miljoen euro) getroffen met 107 huiseigenaren in New Orleans. De Amerikaanse acteur beloofde met de woningen bij te dragen aan de wederopbouw van de stad na orkaan Katrina, maar de huizen bleken vol gebreken te zitten.

In 2007, twee jaar na orkaan Katrina, presenteerde Pitt zijn project Make It Right. Hij beloofde 150 woningen voor ontheemde families, die onder meer in stacaravans woonden. De huizen kostten gemiddeld zo’n 150.000 dollar en zouden volgens Pitt milieuvriendelijk zijn.

The Washington Post, die woensdag over de schikking bericht, schrijft dat het project aanvankelijk werd geprezen. ,,Maar 10 jaar en 26 miljoen dollar later werd de bouw stilgelegd”, schrijft de krant. Bewoners klaagden over schimmel, doorzakkende veranda’s en lekkende daken.

Make It Right erkende in de afgelopen jaren volgens de krant zeker twee keer dat het project niet geheel probleemloos verliep. Omdat de geboden oplossingen volgens de bewoners onvoldoende waren, spanden zij in 2018 een rechtszaak aan. De slechte bouwkwaliteit zou onder meer hebben geresulteerd in defecte verwarming, problemen met koel- en ventilatiesystemen, elektrische storingen en sanitaire problemen.

Dinsdag werd een schikking bereikt tussen de Amerikaanse acteur en de huiseigenaren. Ieder van de bewoners krijgt nu zeker 25.000 dollar (ruim 24.500 euro) ter compensatie. Het overige bedrag wordt verdeeld over de huizen met de ernstigste gebreken. Een advocaat van de bewoners spreekt tegenover de krant van een ‘David tegen Goliath-achtige situatie, waarbij het onmogelijke toch mogelijk werd.’

Brad Pitt zelf heeft tegenover verschillende buitenlandse media niet gereageerd op de schikking.

