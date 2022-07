‘Bradley Cooper datet met oud-adviseur Hillary Clinton’

Johnny Depp schikt in mishande­lings­zaak uit 2018

Johnny Depp is tot een schikking gekomen in een mishandelingszaak met een medewerker van de set van City of Lies. Dat schrijft The Hollywood Reporter. Gregg Brooks beschuldigde de 59-jarige acteur in 2018 van misdragingen tijdens opnames van de film.

