Bradley Cooper openhartig over cocaïneverslaving: ‘ik was compleet verloren’

,,Ik was volledig de weg kwijt in die periode: ik scheurde mijn achillespees en zat zwaar aan de cocaïne. Ik had nul zelfvertrouwen en greep daardoor naar verdovende middelen. Het enige ‘voordeel’ was dat ik destijds 29 jaar was en niet al op jongere leeftijd van het pad raakte. Toen ik een reclamespotje deed voor hamburgerketen Wendy’s dacht ik dat ik het gemaakt had, maar eigenlijk was ik depressief. Pas toen ik op mijn 36e een rol in The Hangover kreeg veranderde alles en toen had ik die zwarte periode al meegemaakt,” aldus Cooper.