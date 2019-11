Bram en Dennis maken puberale tv, maar ook dat kan heel lekker zijn

Nadat de uitreiking van de NS Publieksprijs woensdag in DWDD uitpakte als een schitterend eerbetoon aan Martine Bijl, waarbij ik zelfs een traantje moest wegpinken bij Nico Dijkshoorn - nooit gedacht dat ik dat nog eens zou schrijven! - was het daarna de hoogste tijd voor een lolletje.



En gelukkig was daar op NPO 3 mijn ultieme guilty pleasure: Onrecht!. Een soort Breekijzer waarbij Pieter Storms is vervangen door de Peppi & Kokki van deze tijd, Bram Krikke en Dennis Schouten. Razend populair bij tieners, maar als u boven de 35 bent is de kans groot dat u nu uw wenkbrauwen uit de lucht moet plukken. Daarom een kleine spoedcursus.