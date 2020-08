Bram Krikke stapt over naar Qmusic

Het was een kwestie van tijd voor Krikke (25) een volgende grote stap in radioland zou maken. Hij werd bekend met zijn succesvolle YouTube-series Bram in de Buurt en Statements en op tv was hij te zien in het programma Onrecht van PowNed. Samen met dj Tom van der Weerd (ook 25) maakte hij de afgelopen jaren bij Slam! Club Ondersteboven en dat bleef niet onopgemerkt. Zijn radiowerk leverde Krikke al twee keer een Zilveren Radioster Man evenals een Marconi Award voor aanstormend talent op. Als duo werden Krikke en Van der Weerd twee keer genomineerd voor de Gouden Radioring.

Qmusic haalt niet alleen Krikke, maar ook zijn Slam!-collega Tom van der Weerd naar het station. Het tweetal maakt komend najaar een weekendprogramma. Wanneer ze precies van start gaan en op welk tijdslot, is nog niet bekend. Ook Talpa had het dj-duo in het vizier. Het mediabedrijf van John de Mol (met zenders als Radio 538 en Radio 10) viste uiteindelijk achter het net.

Bevrijdend

Krikke staat bekend om zijn gortdroge humor waarbij ongemak troef is. In een interview met het AD vertelde hij ooit waar dat vandaan kwam. ,,Waarschijnlijk omdat ik mezelf ook wel eens ongemakkelijk voelde. Nu valt het mee, maar ik was best een verlegen jongen die zelf nooit zo op de voorgrond wilde treden. Toen ik begon op YouTube (met het kanaal De Knieperts, red.) vroeg ik een collega van de bouwmarkt waar ik toen werkte, mee te doen. Na een tijdje zijn we hiermee gestopt en ben ik vervolgens aan de slag gegaan bij Slam! en gestart met de serie Bram in de Buurt. Dat heeft ontzettend bevrijdend gewerkt en opende veel deuren.’’

Een woordvoerder van Qmusic laat desgevraagd weten ‘niet te reageren op geruchten over eventuele gesprekken die achter de schermen worden gevoerd'.

Volledig scherm Tom van der Weerd. © ANP Kippa

