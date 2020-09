Bram van der Vlugt keert terug als Sinterklaas in nieuwe film

Kanye West legt uit: ‘Ik moest Taylor Swift onderbre­ken van God’

2 september Het is ondertussen al elf jaar geleden dat Kanye West (43) de overwinningsspeech van Taylor Swift (30) op de VMA’s ruw onderbrak, omdat hij vond dat Beyoncé (38) had moeten winnen. Maar de rapper schuift in een nieuwe podcast de verantwoordelijkheid voor zijn actie fijntjes af.