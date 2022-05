Branche verwacht dat festivals doorgaan ondanks personeelstekorten

Hoewel ook in de festivalbranche sprake is van een flink tekort aan personeel, verwachten verschillende betrokkenen uit de sector niet dat er daardoor evenementen afgelast zullen worden. Dat zeggen zij desgevraagd tegen het ANP.

Volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) zit ‘het knelpunt vooral bij de toeleveranciers’. ,,Een festivalorganisator bedenkt het evenement - het concept, de line-up - maar veel andere zaken worden uitbesteed aan andere partijen.” Volgens Schans zijn er dan ook ‘over de hele linie’ tekorten, waarbij er in absolute aantallen bijvoorbeeld veel barmedewerkers en stagehands nodig zijn. ,,Na twee jaar corona is veel georganiseerd personeel weg. Er is nu een enorme wervingscampagne gaande maar zeker niet iedereen keert terug. Met name zelfstandigen die wel beschikbaar zijn, zijn een stuk duurder”, aldus de VNPF-directeur.

,,Op alle plekken zijn mensen nodig”, beaamt ook Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Die organisatie vertegenwoordigt allerlei partijen in de branche, van muntjesmakers tot barbouwers. ,,De harde vaste kern werkt nog wel in de branche, maar de flexibele schil zijn we kwijtgeraakt in de coronacrisis.” Hij merkt dat vacatures waarvoor je een opleiding gevolgd moet hebben, zoals beveiligers, lastiger te vervullen zijn dan bijvoorbeeld horecapersoneel. ,,Als ik vandaag studenten werf om biertjes te tappen kunnen ze volgende week komen werken. Waar het in de vaste horeca nog knap lastig kan zijn om mensen te vinden, is dat bij ons in de evenementenbranche wat minder lastig omdat het een combi is van een dag werken en nog een paar uurtjes feest meepakken. Bovendien ben je vrijer qua werktijden.”

Drukke festivalmaand

Juni is volgens Westermann ‘traditioneel een drukke festivalmaand’. Zo staan de komende weekenden meerdere festivals gepland, met het pinksterweekend over twee weken als voorlopig piekmoment. In dat weekend zijn in Amsterdam onder meer Amsterdam Open Air en Lente Kabinet, wordt in Arnhem Free Your Mind georganiseerd en vindt in het Brabantse Erp Harmony of Hardcore plaats. Later in juni gaat ook Pinkpop van start met de eerste editie sinds het uitbreken van de pandemie.

Gaan de bezoekers de komende tijd wat merken van de krapte op de arbeidsmarkt? ,,Het streven is van niet”, zegt Schans van de VNPF. ,,We gaan ervan uit dat het allemaal lukt, al zal je soms ergens wat langer moeten wachten. Zeker bij meerdaagse festivals in het begin even een piek qua drukte maar daarna valt het wel mee.”

Annulering

Ook Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers heeft er vertrouwen in. ,,Ik heb het gevoel dat we het net voor elkaar gaan krijgen, al zal de rek qua personeel volledig opgezocht worden”. Dat festivals geannuleerd moeten worden door gebrek aan personeel ziet hij niet snel gebeuren. ,,Als een evenement niet door kan gaan is dat omdat er niet genoeg kaartjes zijn verkocht. Of omdat de kosten te hoog zijn geworden.” Ook Schans van de VNPF heeft ‘nog geen signalen ontvangen dat leden af gaan gelasten. In de Covid-tijd was dat wel zo, maar ik heb dat nu nog van niemand gehoord.’

Het UWV concludeerde in maart dat in bijna alle beroepsgroepen sprake is van krapte. Dat betekent dat de vraag naar personeel groter is dan het aanbod. Volgens de uitkeringsinstantie hebben onder meer beveiligingsbedrijven moeite met het vinden van personeel. Er zouden niet genoeg mensen zijn met de juiste opleiding. Ook in de horeca zijn veel meer openstaande vacatures dan werkzoekenden, maakte het CBS dinsdag bekend.

