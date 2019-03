Brandweervrouw Chantal scoort meer dan 1,3 miljoen kijkers

We kennen Chantal Janzen als presentatrice, actrice en musicalster, maar de komende tijd schuift ze die baantjes even aan de kant. De 40-jarige Janzen gaat namelijk aan de slag in - voor haar totaal onbekende - werkvelden. En dat levert soms hilarische taferelen op. Gisteravond was de eerste aflevering te zien. Daarin draaide de presentatrice een 24 uursdienst mee met de brandweermannen in Amsterdam. Ze kwam voor hete vuren te staan, toen bleek dat er een kat in een boom vast zat. Een probleem: Janzen heeft hoogtevrees. Daar hadden haar collega's echter geen boodschap aan. Ze moest gewoon haar angst overwinnen en klom in een hoogwerker om het pluche beestje te redden.



Net toen Janzen dacht niet meer met haar hoogtevrees geconfronteerd te worden, stond daar haar volgende klus te wachten. Janzen mocht een dagje meelopen met Rene, die als gastheer in de Efteling werkt. De blondine dacht dat haar taken zouden bestaan uit het indrukken van een knopje om de attracties aan te zetten en vriendelijk te zijn tegen de parkbezoekers, maar niets bleek minder waar. Wéér werd Janzen gedwongen om aan haar hoogtevrees toe geven: ze moest de houten baan van de achtbaan Joris en de Draak stap voor stap controleren op veiligheid. ,,Oh, wat is dit heel eng! Bah!", klonk het paniekerig, toen ze over het hele pretpark uitkeek. Hoe graag Janzen ook wilde, ze kreeg het niet voor elkaar om het zenuwslopende karweitje af te ronden. ,,Ik ga liever naar beneden", bekende ze.