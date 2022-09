Brave tenor Helmut Lotti trekt strot open en kleren uit voor scheurende metalcover Iron Maiden

De Belgische radiozender Willy brengt vanaf volgende week een top 1000 met de beste en ‘vuilste’ rockplaten ooit gemaakt. Luisteraars kunnen nu stemmen en Helmut Lotti, die in 1989 doorbrak met een Elvis Presley-cover in de Nederlandse Soundsmixshow, heeft wel een advies. Volgens hem hoort Run to the hills van de Britse metalband Iron Maiden uit 1982 op de eerste plaats. De zanger heeft bijzondere herinneringen aan het lied.

,,Mijn broer Johan is hardrockfanaat en draaide het album The number of the beast van Iron Maiden vroeger plat’’, vertelt hij. ,,Run to the hills was mijn persoonlijke favoriet. Op een dag was ik dat nummer aan het meezingen, toen mijn vader plots binnenkwam. Hij stond aan de grond genageld en zei: ‘Amai, gij kunt zingen.’ Dat was de eerste keer dat ik een compliment kreeg van mijn vader over mijn zang.”

Volledig scherm Helmut Lotti laat de hardrocker in zichzelf los. © Willy

En zingen kan hij nog steeds, blijkt uit de cover die hij heeft opgenomen om zijn advies kracht bij te zetten. Die begint vrij rustig, met Lotti in een net pak met strikje. Eerst gaat zijn jasje uit en komt zijn stoere lederen armband tevoorschijn. Als ook zijn gilet en overhemd uit gaan, blijkt dat hij een T-shirt van de band draagt.

Luisteraars weten niet wat ze meemaken. ‘Nooit gedacht dat ik Helmut Lotti ooit metal ging horen zingen, maar prachtig gedaan’, klinkt het onder meer onder de video op YouTube. ‘Hij zou zo de nieuwe frontman van Iron Maiden kunnen worden’, schrijft een ander. Zo klinkt het origineel:

Het is niet de eerste keer dat een zanger met een heel ander imago de rockster in zichzelf naar boven haalt. Heb je even voor mij-volkszanger Frans Bauer coverde eens Du hast van de Duitse band Rammstein:

Het is weliswaar geen rock, maar wel een soortgelijk uitstapje: operazangeres Maria Fiselier was voor Beste zangers heel even een grofgebekte rapper:

