Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto (83), van The Girl From Ipanema, overleden

Gilberto was een bekende naam uit de bossanova. In de jaren zestig had ze een internationale hit met The Girl From Ipanema, een nummer dat ze opnam met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz en waarvoor ze in 1965 een Grammy kreeg. Haar toenmalige echtgenoot en zanger João Gilberto had op een eerdere versie de tekst in het Portugees gezongen.

De zangeres bracht na haar debuutalbum in 1965 nog zeventien albums uit in verschillende talen. In 2002 nam ze afscheid van het podium. Gilberto was in de laatste jaren van haar leven actief als kunstenares en zette zich in voor dierenrechten.

