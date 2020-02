Breakdancehit Redo verzorgt opening halve finale songfestival

Redo begon op zijn 14de met dansen, geïnspireerd door leeftijdsgenoten. En ondanks zijn beperkingen – hij mist een rechterheup, ellebooggewricht en vijf vingers – wist hij zich rap op te werken in de danswereld, met onder meer een glansrol in de talentenjacht Everybody Dance Now, waar hij de harten van de jury veroverde en tweede werd. In Rotterdam volgde hij de vierjarige studie Creative Business bij Hogeschool Inholland.