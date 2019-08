Breaking Bad wordt een film! Maar... wat doen ze met de doden?

Oscarkandi­da­ten gaan weer in première in Venetië

8:04 Traditiegetrouw wordt het Oscarseizoen geopend op het Filmfestival van Venetië, waar de afgelopen jaren tal van bekroonde films (Gravity, The Shape of Water, A Star is Born, Roma en The Favourite) hun wereldpremière kregen. Wie zijn dit jaar de kanshebbers?