Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo gaan 5 Uur Show presenteren

Typhoon in tranen bij Zomergas­ten: ‘Ik wil dat kinderen beoordeeld worden op karakter, niet op kleur’

7:18 Glenn de Randamie, beter bekend als rapper Typhoon, raakte vanavond erg emotioneel in gesprek met presentatrice Janine Abbring van Zomergasten. De tranen kwamen na een fragment van de Zweedse film As it is in heaven. Na het gezang van een koor in de film kwam het gesprek terug op racisme. ‘Het gaat over vrijheid, het gaat over zelfbeschikkingsrecht. Over zijn wie je wil zijn. Het gaat over, waar Martin Luther King het over had, ik wil dat mijn kinderen beoordeeld worden op hun karakter in plaats van hun kleur.’