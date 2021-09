Breekbare Donnie verovert harten: ‘Blij man als ik drie keer per week frituur’

Een bijzonder openhartige rapper Donnie (27) heeft gisteravond de harten veroverd van zijn collega’s én menig kijker in Tour de Frans . Vooral zijn kinderlijke enthousiasme en dankbaarheid voor kleine dingen maakten indruk op de andere artiesten. ,,Ik frituur drie keer in de week en dan ben ik een blij man.’’

De immer lachende ogen van Donald Scloszkie, zoals Donnie echt heet, werden vochtig. Op de stoep voor zijn ouderlijk huis in Amsterdam kwamen herinneringen boven. Aan zijn Zweedse vader, die er zijn hele leven vrijwel nooit was. Aan zijn moeder en oma, die hem samen opvoedden. En aan zijn broers en zusje, die hij graag om zich heen had.

Wat vond hij het leukste aan zijn jeugd hier, vroeg presentator Frans Bauer, die hem voor het RTL 4-programma samen met vijf collega’s langs bijzondere plekken in zijn leven voerde. ,,De onbevangenheid’’, zei Donnie. ,,Met iedereen samen zijn. Die momenten met mijn broers, dat we nog allemaal jong waren.’’

De spraakwaterval viel even stil. ,,Het doet je wel wat hè?’’ zei Frans, die hem kort daarna beetpakte. ,,Mis je dat?’’ vroeg hij, waarna de emotie hoorbaar was in Donnies stem. ,,Ja’’, hield hij het kort.

Bekijk een fragment waarin Donnie praat over de moeizame relatie met zijn vader:

De rest van de show was de glimlach niet van zijn gezicht te slaan. Donnie vertelde dat hij als tiener in zijn hoofd een cabrio bezat, aangezien zijn scootertje geen dak had. Typisch Donnie, zei Angela Groothuizen.

,,Alles wat je hebt, daar maak je iets van waar je naar verlangt. Dat vind ik heel leuk aan jou.’’ Hij is een kind in een ‘hele grote snoepwinkel’, aldus Frans. ,,Alles wat jij ziet, vind je mooi.’’

Volledig scherm In Amsterdam genoten de sterren van een energiedrankje, net als Donnie vroeger deed. © RTL

De rapper wist zich geen raad met de complimenten. ,,Ik vind het mooi dat jullie allemaal wat zeggen, toch. Ik vind het mooi, ik geniet’’, glunderde hij. Dat genieten doet hij van de kleinste dingen. ,,Ik zie heel veel rappers die kaviaar eten’’, vertelde Frans. ,,En jij hebt je scooter.’’ Veel meer heeft hij niet nodig, beaamde Donnie. ,,Ik frituur drie keer per week en dan ben ik een blij man.’’

Met zijn instelling en muzikale talent zal hij ver komen, voorspelde Danny de Munck. ,,Dit is nog maar het begin van al het grote dat je nog gaat krijgen.’’

Tour de Frans trok gisteren 535.000 kijkers, goed voor een zeventiende plek in de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek. Anders dan op de meeste dagen, was het NOS Journaal van 20.00 uur (1,3 miljoen kijkers) niet het best bekeken programma van de dag. De voetbalwedstrijd tussen Ajax en Besiktas op RTL 7 trok net iets meer belangstellenden, bijna 1,5 miljoen.

