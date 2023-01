Brendan Fraser staat zeker open voor vierde Mummy-film

Fraser speelde tussen 1999 en 2008 de hoofdrol in drie Mummy-films die per stuk zo’n half miljard dollar opbrachten. De acteur speelde de rol van archeoloog Rick O’Connell, die in de jaren 20 van de vorige eeuw met zijn vriendin Evelyn en haar broer Jonathan avonturen beleeft. Naast de trilogie werden er ook meerdere spin-offs gemaakt die direct op videoband of dvd werden uitgebracht. Een daarvan, The Scorpion King 3, werd gemaakt door de Nederlandse regisseur Roel Reiné. In de media verschenen meerdere malen berichten dat er een vierde film in de maak zou zijn. Recent werden onder anderen de Belgische regisseurs Adil en Bilall (Bad Boys for Life) nog genoemd in verband met het mogelijke project.