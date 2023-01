Brendon Urie wordt vader en stopt met Panic! At The Disco

Brendon Urie, sinds 2015 het enige lid van de band Panic! At The Disco, en zijn vrouw Sarah zijn in verwachting van hun eerste kind. Daarom heeft Urie besloten te stoppen met de band, zo meldt hij op Instagram.

,,Soms moet de ene reis tot een einde komen om de volgende te beginnen”, zegt Urie. Het stel verwacht de baby binnenkort en Urie wil zich de komende tijd focussen op de zwangerschap van zijn vrouw en zijn aanstaande vaderschap.

Urie is dankbaar voor alle support die hij afgelopen jaren kreeg. ,,Ik heb heel lang nagedacht over de perfecte manier om dit te vertellen, maar er zijn niet genoeg woorden om uit te leggen hoeveel dit voor ons betekende,’’ schrijft hij. ,,Of je er nou sinds het begin bij was of ons net gevonden hebt, ik ben dankbaar dat ik het podium heb mogen delen met heel veel talentvolle mensen (...) Ik kijk er naar uit om iedereen voor de laatste keer in het Verenigd Koninkrijk en Europa te zien.’’

Panic! At The Disco werd in 2004 opgericht door Urie en drie van zijn vrienden. In de loop der jaren stopten zij ermee, waardoor Urie alleen overbleef. Nu Urie een punt zet achter het project, komt Panic! At The Disco tot een einde. In 2018 scoorde Urie met High Hopes zijn meest succesvolle single.

Op 25 februari treedt Urie op in Rotterdam Ahoy.

