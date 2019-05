Breuk met Tristan doet Khloé Kardashian nog steeds pijn

,,Er zijn van die momenten, omdat onze persoonlijke gevoelens nog steeds meespelen", aldus Khloé. ,,Voor mij voelt het alsof Tristan en ik nog niet zo lang geleden uit elkaar zijn gegaan, dus het is nog erg vers en die emoties spelen soms op." Toch lukt het de zus van Kim Kardashian om fatsoenlijk te blijven tegen haar ex. Dat doet ze allemaal voor hun eenjarige dochtertje True. ,,Ze snapt nog niet helemaal wat er aan de hand is, maar voor mijn gevoel snapt ze wel veel. Ze voelt energie, daar geloof ik echt in. Dus ik doe er alles aan om geen zware energie rondom haar te hebben.”

Bedrogen

Om deze reden was Tristan ook welkom op het eerste verjaardagsfeestje van hun kindje. ,,Haar vader is een goed mens. Ik weet hoeveel hij van haar houdt en om haar geeft, dus ik wilde dat hij erbij was. Het bleef beschaafd, dat kregen we voor elkaar."



Khloé verbrak haar relatie met de basketballer afgelopen februari nadat hij gezoend zou hebben met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloé's zusje Kylie Jenner. Daarvoor had Thompson haar ook bedrogen. Hij ging vreemd met verschillende vrouwen toen Khloé zwanger was van hun dochtertje.