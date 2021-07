Brian May diep bedroefd door verloren fotoalbums na overstroming huis

Sandra Timmerman (57), oudste dochter Gert en Hermien, overleden

12 juli Sandra Timmerman, de oudste dochter van het zangduo Gert en Hermien, is overleden. De 57-jarige zangeres werd vorige week getroffen door een hersenbloeding. Ze lag sindsdien in coma in het ziekenhuis in Zwolle, is daar ook nog geopereerd, maar is gisteren overleden.