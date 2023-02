Brian May hint op vervolg op Bohemian Rhapsody-film: ‘Nog verschrikkelijk veel gebeurd’

Queen-gitarist Brian May noemt het ‘verleidelijk’ om een vervolg te maken op de bioscoophit Bohemian Rhapsody uit 2018. Dat zegt de Brit in een interview met de tabloid Daily Star .

,,Het is zo verleidelijk om een sequel te maken. Het zou het alleen al waard zijn om weer met die jongens te kunnen werken”, zegt May over de cast en crew van de biopic over het leven van zanger Freddie Mercury, die in 1991 op 45-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van aids.

Het verhaal in de vervolgfilm zou volgens May verder kunnen gaan waar de eerste film is geëindigd. ,,De climax van Bohemian Rhapsody was het Live Aid-concert en het moment waarop Freddie de diagnose aids kreeg. Maar tussen het einde van de film en het einde van de gloriejaren van Queen is nog verschrikkelijk veel gebeurd.”

De film uit 2018, die veel bioscoopgangers trok en meerdere grote prijzen ontving, was volgens May in het bijzonder gemaakt voor de overleden zanger. ,,Ik vond het geweldig dat we dit voor Freddie konden doen. Natuurlijk waren wij ook in de film te zien omdat we een groep waren, maar het ging eigenlijk allemaal om Freddie. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben.”

