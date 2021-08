Brian May: ‘Queen overweegt vervolg op film Bohemian Rhapsody’

,,We denken er al een tijdje over na. Ja, we zitten met flink wat ideeën”, aldus de 74-jarige gitarist in een livesessie op Instagram. Bohemian Rhapsody, die van deze site vier sterren kreeg, draaide in 2018 in de bioscoop en ging over het leven van zanger Freddie Mercury. De hoofdrol werd gespeeld door Rami Malek.