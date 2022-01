Bridget blijkt een ware klusser en Bettina heeft het een beetje moeilijk

Arjen Lubach onthult startdatum van De Avondshow

Arjen Lubach heeft de startdatum van zijn nieuwe talkshow De Avondshow - met Arjen Lubach bekendgemaakt. Via Twitter laat de presentator weten dat het programma start op 21 februari. De show is vanaf die datum vier dagen per week te zien, namelijk van maandag tot en met donderdag op NPO 1.

