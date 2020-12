Bridget deelt flinke sneer uit aan Hazes: ‘Benieuwd wie hij volgend jaar met kerst gaat vragen’

André en Monique maakten dit weekend bekend in het huwelijksbootje te stappen. De 26-jarige zanger ging op zijn knieën voor Monique, die aanvankelijk dacht dat ze naar een coronaproof benefietgala zou gaan, in het Wereldmuseum Rotterdam. De blondine was in shock, maar is dolgelukkig met het huwelijksaanzoek van haar Dré.



De verloving volgt na een turbulent jaar, waarin Hazes ook tijdelijk de liefde vond bij Bridget Maasland. Dat was echter van korte duur; de vonk tussen André en Monique sloeg weer over op Curaçao. 538-dj Frank Dane kon het vanochtend dan ook niet laten om haar te vragen naar het toekomstige huwelijk van het koppel.



,,Hartstikke leuk. Ik ben echt heel blij voor ze. Serieus”, begon Bridget, waarna een flinke sneer aan Hazes volgde: ,,Ik ben alleen wel heel erg benieuwd wie hij volgend jaar met kerst gaat vragen. Verder vind ik het hartstikke leuk.”