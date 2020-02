Bridget heeft geen woorden meer nodig en Monique gaat los tijdens Happy Hour

Nederland­se kinderen halen bijna 2,5 ton op voor koala's die slachtof­fer zijn van bosbranden

10:47 Ruim 3500 kinderen hebben gezamenlijk 246.351 euro opgehaald voor koala's en andere dieren die in Australië zijn getroffen door bosbranden. De eindstand van de actie SOS Koala is vanochtend bekendgemaakt in het programma ZappLive.